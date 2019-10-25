Минниханов рассказал членам клуба «Эльбрус», как Татарстан достиг высоких результатов

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Иннополисе встретился с членами клуба лидеров России «Эльбрус» и ответил на интересующие их вопросы. Первый вопрос, который прозвучал от гостей, касался успехов республики в различных сферах.

«Перед тем, как запустили проект „Завтрак с наставниками“, мы провели опрос среди участников клуба „Эльбрус“. Спросили, с кем бы они хотели встретиться. И вы были в числе лидеров», — сказал Рустаму Минниханову руководитель проекта клуба «Эльбрус» «Завтрак с наставниками» Олег Жданеев.

«Было несколько неожиданным, когда мне сообщили, что у коллег есть желание встретиться. Я согласился. Приятно познакомиться. Для меня это большая честь. Спасибо, что заинтересовались моей персоной, и у нас есть возможность пообщаться», — ответил Президент РТ.

Переходя к вопросам, Олег Жданеев заметил, что Казань за последние годы достаточно сильно преобразилась. Он поинтересовался, как Татарстану удалось достичь высоких результатов в различных сферах.

«Если говорить об изменениях, которые произошли за несколько лет, то, наверное, надо исходить из того, что республика имела хороший базис. То есть мощную нефтяную базу, нефтехимическую, развивались машиностроение, кораблестроение, агропромышленный комплекс. Татарстан всегда имел хороший товарный потенциал», — рассказал Рустам Минниханов.

Кроме того, по его словам, большую роль в развитии Татарстана сыграл первый Президент республики Минтимер Шаймиев.

«Сегодня Татарстан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по производству продукции, — подчеркнул Президент РТ. — У нас есть базис, который позволяет решать многие задачи».

Клуб «Эльбрус» объединяет победителей и финалистов конкурса «Лидеры России», который проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Миссия клуба состоит в том, чтобы формировать в нашей стране механизмы ответственного лидерства, создавать эффективную систему взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом в целях созидательного развития страны.

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