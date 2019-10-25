В Нижнекамске откроют новое производство на двести рабочих мест

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялись общественные слушания по строительству завода по производству метанола «Нижнекамскнефтехима» мощностью 500 тыс. тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба района.



Обсуждение состоялось при участии генерального директора предприятия Азата Бикмурзина, замминистра экологии и природных ресурсов РТ Айрата Шигапова, представителей исполкома, депутатов, общественных деятелей, экспертов, а также жителей города и района. Всего на слушания пришли 308 человек.

По итогу слушаний строительство нового завода по производству метанола одобрили. «За» проголосовали 218 человек, 21 – «против», трое воздержались.



Метанол используется для производства синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима». В настоящее время большая его часть закупается на стороне. Перевозить, хранить, а также сливать-наливать продукт является трудозатратным, дорогостоящим и небезопасным процессом. В связи с этим руководство приняло решение улучшить экологическую ситуацию в городе и заключило контракт с датской компанией Haldor Topsоe.



Новое производство позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в три раза и создать двести новых рабочих мест, появится возможность трудоустройства выпускников местных вузов и колледжей, возрастут налоговые отчисления в бюджеты республики и города.

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