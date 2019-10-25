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Татар-информ

25 октября 2019, 21:02

Общество

Жители домов Приволжского района Казани останутся без света 26 октября

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Общество

Жители домов Приволжского района Казани останутся без света 26 октября

Фото: архив

Электричества не будет с 8 утра и до 6 вечера.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Завтра в ряде домов Приволжского района столицы РТ отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

С 8 утра и до 6 вечера электричества не будет по адресам: ул. Газовая, № 19 (Казанский исламский университет), ул. Даурская, №№ 16, 16а, 16б, Оренбургский тракт, № 4 (школа № 136). Кроме того, свет отключат в домах частного сектора, расположенных по улицам: 1-я Калининградская, 2-я Калининградская, 3-я Калининградская, 4-я Калининградская, Героев Хасана, Дальневосточная, Днепропетровская, Заовражная, Кулибина, Линейная, Офицерская, Севастопольская, Туринская, Тушинская.

Причина временных неудобств — плановый ремонт ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций и техобслуживание оборудования распределительных сетей.

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