В ДРКБ прооперировали девушку с заболеванием, которым обычно болеют взрослые

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). В Детской республиканской клинической больнице прооперировали 17-летнюю девушку с заболеванием, которое характерно только для взрослых. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе клиники.

Девушка жаловалась на боли в области поясницы, а затем в правой ноге. Консервативное лечение пациентке не помогало. В ДРКБ девушку сразу направили на компьютерную томографию, которая показала выпавшую грыжу межпозвоночного диска.

По словам врачей, у детей такое заболевание в данной форме встречается крайне редко.

«Заболевание помолодело. Трудно сказать, с чем это связано. Возможно, неподвижный образ жизни, излишний вес. Сейчас болезнь встречается довольно часто у подростков, которым не исполнилось ещё 18 лет, и впоследствии они становятся пациентами отделения нейрохирургии ДРКБ», — объяснил тенденцию заведующий нейрохирургическим отделением ДРКБ Владимир Иванов.

Такую операцию в ДРКБ провели впервые благодаря новым инструментам, которые закупила клиника.

«Операция прошла успешно, уже на следующий день у нашей пациентки боли прекратились», — отметил заведующий отделением.



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