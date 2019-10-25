Похититель духов из Заинска был пойман росгвардейцами в соседнем от магазина подъезде

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Похититель духов из Заинска был пойман по горячим следам росгвардейцами в соседнем от магазина подъезде. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В отдел полиции поступило сообщение, что из магазина парфюмерии неизвестный похитил духи. На место прибыл экипаж группы задержания ОВО Росгвардии. Продавцы маркета рассказали, что днем в торговый зал зашел мужчина, взял со стеллажа парфюм и ушел. Сотрудники попытались остановить злоумышленника, но он успел сбежать.

Росгвардейцы стали прочесывать ближайшую территорию и в соседнем подъезде задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Челнов. Мужчину передали полицейским.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



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