Мухаметшин предложил Совету законодателей помочь многодетным семьям с доступным жильем

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Законодательным органам России необходимо заострить внимание на проблемах обеспечения жильем многодетных семей, особенно в части финансирования строительства объектов инфраструктуры на земельных участках, выделенных в рамках федеральной программы. Об этом сообщил руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании в Москве.

«В неблагоприятных демографических условиях важно обратить внимание федеральных законодателей на проблемы, связанные с многодетными семьями. Сегодня многие регионы находят различные формы поддержки молодых семей, в частности, при рождении первого и последующих детей, в то время как проблемы многодетных семей остаются нерешенными», – озвучил свою позицию Фарид Мухаметшин.

Он уточнил, что речь идет о семьях, имеющих трех и более детей, которые должны были улучшить свои жилищные условия по программе обеспечения земельными участками. «Поставленная задача не выполнена, поскольку не решается вопрос обеспечения инфраструктурой выделенных участков. В бюджетах городов и районов просто нет таких финансовых возможностей», – пояснил руководитель Госсовета РТ.

В беседе с журналистами Фарид Мухаметшин сообщил, что данный вопрос планируется включить в повестку дня следующего заседания Совета законодателей РФ. «Мы тоже внесем ряд предложений», – подчеркнул спикер парламента Татарстана.

Совет законодателей России – совещательный орган при Федеральном Собрании РФ, в его состав входят руководители российского парламента, а также председатели законодательных органов регионов России. Сопредседателями Совета являются руководитель Госдумы РФ Вячеслав Володин и глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Фарид Мухаметшин является членом Президиума Совета законодателей, председателем комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества.

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