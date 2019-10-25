Минниханов передал казанским коммунальщикам ключи от новой спецтехники

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Казани сегодня прошла торжественная церемония передачи новых единиц спецтехники коммунальным службам города. В мероприятии принимали участие Президент РТ Рустам Минниханов, глава Минстроя РФ Владимир Якушев, а также глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего коммунальщики столицы РТ получили десять единиц подметально-вакуумной техники, еще две спецмашины буду переданы Елабуге и Чистополю.

Владимир Якушев отметил, что в Татарстане каждый год выделяются большие средства на улучшение парка спецтехники — это серьезно влияет на качество предоставляемых татарстанцам услуг.

Рустам Минниханов подчеркнул, что новые машины, переданные сегодня татарстанским коммунальщикам, — это современная техника отечественного производства, которая позволит сделать город ещё чище и краше.

«Мы активно обновляем материально-техническую базу наших муниципалитетов. Каждое муниципальное образование получает новые единицы коммунальной техники. Также осуществляется капитальный ремонт автомашин „КАМАЗ“, что также очень важно», — рассказал Президент РТ.

К слову, в 2018 году для нужд муниципалитетов республики были приобретены 117 единиц коммунальной техники.

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