Министр строительства РФ: Роль архитектора будет возвышена и закреплена законом

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Министр строительства, архитектуры и ЖКХ России Владимир Якушев на Второй Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе сообщил, что находящийся в дискуссионной разработке законопроект предполагает вернуть авторский надзор архитектора за строящимся объектом. Заявление было встречено овациями зала.

«Предполагается вернуть авторский надзор архитектора, который таким образом будет иметь решающую роль в реализации проекта. Он будет иметь возможность принимать участие и в разработке концепции — роль архитектора будет возвышена и закреплена законом. Если сейчас строительная организация может и не прислушаться к его словам, то после (принятия закона — прим. Т-и) это уже будет норма прямого действия», — подчеркнул Якушев.

Глава строительного ведомства России отметил, что над законопроектом об актуализации архитекторской деятельности работа ведется уже около трех лет и в настоящее время перешла в активную фазу. Он призвал все архитектурное сообщество присоединиться к обсуждению этого законопроекта, чтобы «вместе родить это дитя».

Опыт Казани и Татарстана в целом, в частности по проведению единственной в мире молодежной архитектурной биеннале, где конкурсантами становятся креативные молодые градостроители в возрасте до 35 лет, по его словам, необходимо развивать на территории всей России.

Вторая российская архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе накануне, 24 октября. 30 молодых конкурсантов (как команд, так и индивидуальных авторов) из 12 регионов страны должны были представить на суд жюри свое видение новых функций двух промышленных территорий Казани — завода «Сантехприбор» и портового элеватора.

Всего на конкурс было подано более 700 заявок. От Казани в финальную тридцатку прошли два конкурсанта. Сегодня с предложениями молодых архитекторов ознакомились министр строительства России Владимир Якушев и Президент РТ Рустам Минниханов. Имена двоих победителей для каждой из промышленных территорий конкурса жюри определит завтра, 26 октября.

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