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Татар-информ

25 октября 2019, 12:00

Экономика и финансы

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» приняла участие в акции «Неделя без турникетов»

Экономика и финансы

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» приняла участие в акции «Неделя без турникетов»

Мероприятие проводится два раза в год с 2014 года и представляет собой один из элементов профориентационного проекта «Работай в России!».

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). С 14 по 18 октября кондитерское производство АО  «Эссен Продакшн АГ» организовало экскурсию более 150 школьников в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В планах компании до конца 2019 года познакомить более тысячи учащихся старших классов из Елабуги и Набережных Челнов с работой своей производственной площадки в г. Набережные Челны

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» — это мероприятие, направленное на профессиональную ориентацию школьников. У учащихся есть возможность познакомиться с деятельностью крупнейших предприятий, которые работают в регионе. Эта практика позволяет школьникам получить представление, как работают лучшие высокотехнологичные производства РТ.

Мероприятие проводится два раза в год с 2014 года и представляет собой один из элементов широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!».

Акция «Неделя без турникета» позволяет организовать эффективное взаимодействие между работодателями и образовательной системой. Посещение предприятий расширяет возможности выпускников вузов по выбору мест их дальнейшего трудоустройства.

В течение прошедшей недели кондитерское производство посетило более 150 школьников из Елабуги и Набережных Челнов. Экскурсии на производство были проведены совместно с МАУ «Молодежный центр ЗАМАН». Первыми производство посетили учащиеся девятых классов школ № 33 и № 40 г. Набережные Челны.

Школьники увидели работу производственных цехов, ознакомились с принципами работы лаборатории фабрики. Ведущие специалисты предприятия рассказали о преимуществах и перспективах работы на кондитерском производстве, об истории предприятия и его перспективах.

Фабрика «Эссен» показала учащимся, что современное производство — это не физический, а интеллектуальный труд, требующий профессиональной подготовки.

Генеральный директор компании АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев подчеркивает важность таких мероприятий как «Неделя без турникета»: «Сегодня мы понимаем, что нужно развивать в Челнах среднее профессиональное образование, ориентированное на пищевую промышленность, в частности, кондитерскую. На линиях стоимостью более одного млрд рублей должны работать высококвалифицированные специалисты. Только так мы сможем обеспечить высокую производительность труда на предприятии».

Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» — быстрорастущее предприятие, нуждающееся в квалифицированных кадрах. Только в 2019 году была открыта третья очередь кондитерского производства, обеспечившая 90 дополнительных рабочих мест. Сейчас на фабрике работает двенадцать линий, готовится запуск тринадцатой. Высокотехнологичные производственные подразделения такого масштаба остро нуждаются в специалистах пищевой промышленности.

В рамках проводимой АО «Эссен Продакшн АГ» политики по привлечению молодых кадровкомпания тесно сотрудничает с различными учебными заведениями республики. 

С 2017 года компания работает с Набережночелнинским торговым техникумом. На предприятии организована практика студентов по специальностям кондитер, пекарь-технолог с мая 2019 года.

В настоящий момент ведутся переговоры о сотрудничестве с Набережночелнинским институтом (филиал КФУ). Рассматривается целевой вариант обучения для студентов факультета «Технологические машины и оборудование».


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