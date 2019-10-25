Легковушка перевернулась на крышу после ДТП с иномаркой в Казани, есть пострадавшие

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Легковушка перевернулась на крышу после столкновения с иномаркой в Казани, пострадал водитель отечественного авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло сегодня около полудня на перекрестке улиц Чуйкова и Амирхана. Здесь дорогу не поделили «КИА» и «Лада Приора». От удара отечественная легковушка перевернулась на крышу.

«В результате аварии ушибы получил водитель "Лады". Мужчина от госпитализации отказался», – уточнили в ГИБДД.



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