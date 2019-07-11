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25 октября 2019, 14:50

Здоровье и среда

Победитель «Лидеров России» Владимир Жаворонков стал замминистра здравоохранения РТ

Здоровье и среда

Победитель «Лидеров России» Владимир Жаворонков стал замминистра здравоохранения РТ

Фото: архив/Владимир Васильев

Ранее медик был заместителем главврача онкологического диспансера Татарстана.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Замглавврача онкологического диспансера Татарстана Владимир Жаворонков стал заместителем министра здравоохранения РТ. Кадровое решение озвучил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с участниками клуба «Эльбрус» в Иннополисе. 

«На встрече с членами клуба лидеров России „Эльбрус“ Президент Татарстана озвучил решение о том, что Владимир Жаворонков назначен заместителем министра здравоохранения», — рассказала ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Владимир Жаворонков ранее являлся главным внештатным онкологом Минздрава Татарстана. В этом году новый замминистра стал победителем федерального конкурса «Лидеры России – 2019» и вошел в кадровый резерв Президента РТ.

«Владимир Владимирович Жаворонков будет отвечать за первичное звено здравоохранения республики», – отметили в республиканском ведомстве.

Экс-главный онколог родился 9 мая 1985 года. Четыре года проработал эндоскопистом в РКОДе, возглавлял отдел разработки и внедрения новых методов диагностики, лечения и реабилитационных мероприятий при злокачественных новообразованиях.

С 2016 года Жаворонков работал заместителем главного врача онкодиспансера.

 

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