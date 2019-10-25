Чобан: Верю, что финалисты архбиеннале в Иннополисе в скором времени получат работу

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Финалисты II Российской молодежной архитектурной биеннале представили работы очень высокого уровня, поэтому на них должны обратить внимание работодатели. Такое мнение высказал председатель жюри, известный российско-немецкий архитектор Сергей Чобан, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Национальное жюри очень приятно удивлено качеством работ, которые представлены. Это очень высокий уровень. Безусловно, архитекторы-финалисты абсолютно конкурентоспособны вне зависимости от их возраста. Я хочу быть уверен, что все участники найдут очень интересную работу в ближайшее время», — сказал Чобан.

Идеи, которые представили финалисты архбиеннале, — это свежий взгляд, считает эксперт. Участники представили свое видение двух казанских промзон — завода «Сантехприбор» и портового элеватора.

«Работы находятся не только на высочайшем российском уровне, но и мировом», — заключил Чобан.

II Российская молодежная архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе 24 октября и продлится до 26 октября включительно. Ранее с 30 проектами финалистов ознакомились Президент РТ Рустам Минниханов и глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

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