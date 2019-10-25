Гендиректор «Позиса» рассказал о конкуренции, «умных холодильниках» и соцгарантиях

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). О модернизации производства холодильников, социальной поддержке работников, дальнейшем развитии Зеленодольска с приходом нового главы района и попытках зеленодольского завода «Позис» добиться равных условий работы на рынке с китайским производителем рассказал гендиректор предприятия Радик Хасанов в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину специально для ИА «Татар-информ».

«Сегодня на заводе работают 4800 человек. На производстве холодильников заняты порядка 1500 человек. 60% из них составляют женщины, из них 89 находятся в декретных отпусках. Текучка кадров невысокая, около шести процентов. Люди держатся за рабочие места. У нас очень хорошая социальная программа. Работники получают квартиры по соципотеке. Реализуется программа оздоровления, есть собственный санаторий-профилакторий, где за символическую цену люди отдыхают и поправляют здоровье», — сообщил он.

Радик Хасанов также рассказал, когда завод приступит к выпуску «умных холодильников», как будет конкурировать с китайской компанией Haier и почему предприятие сумело выжить во время кризисов, сохранив коллектив и конкурентную продукцию.

Интервью выйдет на сайте sntat.ru 26 октября. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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