Минниханов: Надо жёстче работать с недобросовестными владельцами промзон

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Власти Татарстана должны жестче работать с недобросовестными собственниками промышленных площадок. Так Президент республики Рустам Минниханов прокомментировал планы Минстроя России вернуться к разработке законопроекта об изъятии земель.

«Если собственники нормально организовали работу — вопросов нет. Мы говорим о брошенных и проблемных местах, на это мы не можем спокойно смотреть. Думаю, мы проявим активность», — сказал Минниханов. «Мы изымаем в интересах города и людей, которые здесь живут. В этом плане нам надо жестче работать», — подчеркнул Президент РТ.

Руководитель республики отметил, что проблемы с архитектурой тянутся с советских времён. В постсоветский период было совершено много ошибок, которые придётся исправлять современным архитекторам.

«Сегодняшняя политика, проводимая федеральным центром и Министерством строительства и ЖКХ нацелена на наведение порядка», — заключил Рустам Минниханов. Вторая жизнь промзон стала ключевой темой II Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе. Ранее Президент РТ заявил, что самые красивые места в городах закрывают промышленные предприятия и задача молодых архитекторов – сделать эти территории украшением городов.

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