Минсельхоз РТ занял первое место по информационной активности органов управления АПК

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан заняло первое место в рейтинге информационной активности органов управления АПК субъектов РФ за третий квартал 2019 года.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в профильном ведомстве, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество новостей, опубликованных на сайте Минсельхоза России и в СМИ, исполнение плана информационной активности.

При этом количество публикаций в средствах массовой информации подсчитано на основе независимых данных компании «Медиалогия».

«По итогам третьего квартала в первую тройку регионов в части освещения в СМИ ключевых событий и приоритетов развития отрасли вошли Татарстан – 6564 публикации, Московская область – 5188 и Башкортостан – 3628 публикаций», – уточнили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Также в десятке наиболее информационно активных регионов по освещению аграрной тематики Республика Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Удмуртская Республика, Тульская, Новосибирская и Челябинская области.

В Минсельхозпроде РТ заметили, что на сайте министерства новости отрасли размещаются на русском, татарском и английском языках. Кроме того, информация о событиях в сельском хозяйстве республики публикуется в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Минсельхозпрод РТ стал лучшим ведомством страны в части освещения в СМИ ключевых событий отрасли.

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