WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

25 октября 2019, 19:16

Сельское хозяйство

Минсельхоз РТ занял первое место по информационной активности органов управления АПК

Рекомендуем

Сельское хозяйство

Минсельхоз РТ занял первое место по информационной активности органов управления АПК

Профильное министерство Татарстана возглавило рейтинг наиболее информационно активных аграрных ведомств России.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан заняло первое место в рейтинге информационной активности органов управления АПК субъектов РФ за третий квартал 2019 года.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в профильном ведомстве, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как количество новостей, опубликованных на сайте Минсельхоза России и в СМИ, исполнение плана информационной активности.

При этом количество публикаций в средствах массовой информации подсчитано на основе независимых данных компании «Медиалогия».

«По итогам третьего квартала в первую тройку регионов в части освещения в СМИ ключевых событий и приоритетов развития отрасли вошли Татарстан – 6564 публикации, Московская область – 5188 и Башкортостан – 3628 публикаций», – уточнили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Также в десятке наиболее информационно активных регионов по освещению аграрной тематики Республика Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Удмуртская Республика, Тульская, Новосибирская и Челябинская области.

В Минсельхозпроде РТ заметили, что на сайте министерства новости отрасли размещаются на русском, татарском и английском языках. Кроме того, информация о событиях в сельском хозяйстве республики публикуется в социальных сетях. 

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Минсельхозпрод РТ стал лучшим ведомством страны в части освещения в СМИ ключевых событий отрасли.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Минсельхозпрод РТ объявил конкурс грантов на развитие семейных ферм
Новости дня
20:28
Нормативное состояние дорог в Казанской агломерации по нацпроекту доведено до 83%

В текущем году национальный проект реализуется в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

20:18
Московский суд оставил дом Асадуллаева татарской автономии

В начале 2019 года федеральное учреждение по иску московских татар инициировало судебный процесс по расторжению договора аренды здания.

20:02
Фильм «Газированная вода для ифтара» открыл неделю турецкого кино в Казани

Всего в течение акции казанцам представят четыре фильма.

19:50
Члены клуба «Эльбрус» предложили Минниханову проекты для реализации в Татарстане

В Иннополисе прошла встреча Президента РТ с победителями конкурса «Лидеры России».

19:46
Футболисты «Рубина» вышли на матч против «Урала» в футболках «Слава, выздоравливай»

Акция посвящена травмированному игроку дубля команды Вячеславу Фомину.

19:40
Малые города Татарстана смогут принять участие в «Диктанте Победы» в 2020 году

Акция ежегодно проходит в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

19:34
Эксперт из Шанхая — участникам молодежной архбиеннале: Вы творите новую историю России

Профессор Филип Юань подчеркнул, что переосмысление промзон города – диалог всех сторон в перспективе на 50 лет.

19:30
Гендиректор Фонда «ДОМ.РФ»: Мы делаем все возможное для роста молодых архитекторов

Будущее российских городов — в руках молодых архитекторов, убежден Денис Филиппов.

19:28
Игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика» сыграют за сборную России на Кубке Карьяла

В турнире, который пройдет с 7 по 10 ноября в Финляндии, выступят четыре европейские команды.

19:16
Минсельхоз РТ занял первое место по информационной активности органов управления АПК

Профильное министерство Татарстана возглавило рейтинг наиболее информационно активных аграрных ведомств России.

19:02
Главный таможенник России доложил Путину о перевыполнении плана по сбору платежей

Президент РФ поздравил всех сотрудников российской таможни с профессиональным праздником.

18:49
Прокуратура РТ требует «РосНефтеКомплект» погасить 12,5 млн рублей долга по зарплате

На директора компании возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

18:40
Глава Минстроя РФ направит главам регионов список гениев молодежной архбиеннале

Владимир Якушев уверен, что мероприятия подобные форуму в Иннополисе помогут «взрастить» класс креативных градостроителей будущего.

18:26
«Ак Барс» сыграет два домашних матча в декабре вне стен «Татнефть Арены»

Приоритетным местом проведения матчей 19 и 21 декабря является бывшая домашняя площадка казанцев — Дворец спорта.

18:20
Эксперт: Туристы стали осознанными и хотят ездить в особо охраняемые природные зоны

Мода на экологический туризм продлится, считает Пако Буербаум.

18:17
В Казани будут судить бизнесмена, который обманом получил 8 млн налогового вычета

Свою вину 52-летний директор ООО «КМ-Проект» признал и возместил ущерб в полном объеме.

18:10
В чемпионате России по каратэ в Казани примут участие 14 спортсменов из Татарстана

Турнир пройдет в казанском Дворце единоборств «Ак Барс».

17:52
Владимир Якушев в Казани: В России создается институт изъятия неиспользуемых объектов

Министр строительства РФ подчеркнул, что ревитализация промышленных территорий должна компенсировать собственность владельцам по справедливой цене.

17:44
Эксперт: Для сохранения природы туристов важно пускать в заповедники

После посещения особо охраняемых зон у людей появится понимание важности сохранения природы, считает Палома Запата.

17:39
Обещавшая с помощью заклинаний вылечить аутизм лжегадалка из РТ получила условный срок

40-летняя аферистка-целительница из Лениногорска свою вину не признала, но частично возместила ущерб.

17:36
В Татарстане выберут лучшие сельский клуб и сельский Дом культуры

Награждение победителей состоится 28 октября в Татарской государственной филармонии имени Тукая.

17:19
В Татарстане ищут мальчика, который пропал по дороге в школу

Известно, что в поселок Васильево под Казанью ребенок с семьей переехал недавно и друзей у него там не было.

17:18
В Нижнекамске откроют новое производство на двести рабочих мест

Нижнекамцы проголосовали за строительство нового завода по производству метанола.

17:09
В Казани ищут водителей, которые скрылись после наезда на ребенка и женщину

8-летнего школьника и 71-летнюю женщину с ушибами ног и головы доставили в больницы.

17:02
Актер ТЮЗа Дмитрий Язов прочтет «Географический диктант» в историческом парке Казани

«Географический диктант» – масштабная международная акция, которую проводит Русское географическое общество с 2015 года.

События