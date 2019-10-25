Экс-защитник «Ак Барса» нашел новый клуб спустя почти полгода поисков

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Экс-защитник «Ак Барса» Андрей Марков заключил пробный контракт с ярославским «Локомотивом». Казань же 40-летний хоккеист покинул 30 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Марков ушел из татарстанского клуба, чтобы вернуться в НХЛ и провести свой тысячный матч в карьере за океаном. Однако «Монреаль Канадиенс», в котором защитник провел 17 лет, не торопился возобновлять контракт. Таким образом, с конца апреля по конец октября Марков провел без команды.

В «Ак Барсе» Марков провел два сезона, сыграл 127 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 42 голевые передачи.

Пробный контракт — это контракт, в рамках которого клуб приглашает хоккеиста для выполнения временной работы с целью определения уровня профессионального мастерства спортсмена и возможности заключения с ним полноценного соглашения.

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