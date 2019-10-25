Актер ТЮЗа Дмитрий Язов прочтет «Географический диктант» в историческом парке Казани

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). 27 октября Казань присоединится к международной образовательной акции «Географический диктант». На одной из площадок его проведения – в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» диктором выступит заслуженный артист РТ, актер Казанского государственного театра юного зрителя Дмитрий Язов. Об этом сообщает пресс-служба театра.



В 1996 году Язов был принят в труппу Казанского ТЮЗа, а годом позднее окончил Казанское театральное училище. За 23 года работы в театре им сыграно сорок ролей. Сегодня он более всего известен зрителям по роли Бабса Баберлея в пьесе Б. Томаса «Здравствуйте, я Ваша тетя!» и роли Кота в самом популярном детском спектакле «Про Кота и про любовь».





«Географический диктант» – масштабная международная акция, которую проводит Русское географическое общество с 2015 года. Основная цель – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Ранее сообщалось, что в этом году татарстанцы с нарушениями зрения смогут впервые принять участие в «Географическом диктанте».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.