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Татар-информ

25 октября 2019, 17:02

Общество

Актер ТЮЗа Дмитрий Язов прочтет «Географический диктант» в историческом парке Казани

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Общество

Актер ТЮЗа Дмитрий Язов прочтет «Географический диктант» в историческом парке Казани

«Географический диктант» – масштабная международная акция, которую проводит Русское географическое общество с 2015 года.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). 27 октября Казань присоединится к международной образовательной акции «Географический диктант». На одной из площадок его проведения – в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» диктором выступит заслуженный артист РТ, актер Казанского государственного театра юного зрителя Дмитрий Язов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В 1996 году Язов был принят в труппу Казанского ТЮЗа, а годом позднее окончил Казанское театральное училище. За 23 года работы в театре им сыграно сорок ролей. Сегодня он более всего известен зрителям по роли Бабса Баберлея в пьесе Б. Томаса «Здравствуйте, я Ваша тетя!» и роли Кота в самом популярном детском спектакле «Про Кота и про любовь».



«Географический диктант» – масштабная международная акция, которую проводит Русское географическое общество с 2015 года. Основная цель – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

Ранее сообщалось, что в этом году татарстанцы с нарушениями зрения смогут впервые принять участие в «Географическом диктанте».

 

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