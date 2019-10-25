«Доступ к кадрам»: членов клуба «Эльбрус» заинтересовала цель создания Иннополиса

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Члены клуба лидеров России «Эльбрус» сегодня посетили Университет Иннополис, где им рассказали о возможностях молодого российского города высоких технологий. Во время презентации гости поинтересовались, с какой целью был создан город Иннополис.

Ректор университета Александр Тормасов рассказал представителям клуба, как возникла идея создания такого города.

«В 2010 году руководство Татарстана посмотрело на ВРП республики и решило сравнить его с мировыми стандартами. Доля IT, которая была частью ВРП, была несколько маловата — 2,3%. Проблема решается просто — увеличивается количество людей, вовлеченных в IT», — заявил он.

По словам ректора вуза, для решения проблемы сначала был построен IT-парк в центре Казани, но он не смог вместить нужное количество людей. «То есть необходимо 20 – 30 тыс. айтишников, которые должны заниматься производством и нести налоги в бюджет. Стали искать место, где их разместить. И вот нашли. Начали строить город на пустом месте, с нуля. Сейчас мы находимся в первой фазе проекта, которая рассчитана всего на 5 тыс. человек. Но у нас уже есть очередь на резидентов», — продолжил он.

Цель — создать некую экосистему, где людям было бы удобно жить, учиться и работать, добавил заместитель гендиректора по взаимодействию с госорганами ОЭЗ «Иннополис» Дмитрий Вандюков.

«Главное даже не те налоговые льготы, которые мы предоставляем, а доступ к кадрам, ресурсам. То есть это является точкой притяжения, куда приезжают люди, и они служат источником кадров для компаний, которые здесь работают», — пояснил он.

Клуб «Эльбрус» объединяет победителей и финалистов конкурса «Лидеры России», который проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Миссия клуба состоит в том, чтобы формировать в нашей стране механизмы ответственного лидерства, создавать эффективную систему взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом в целях созидательного развития страны.

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