Футбольный «КАМАЗ» анонсировал продажу уникальной игровой формы

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Футбольный «КАМАЗ» запустил в массовую продажу уникальный комплект игровой формы, ранее выпущенной ограниченным тиражом. Об этом сообщается в официальном твиттере клуба.



Речь идет о зеленой ретро-футболке, выпущенной к 100-летию ТАССР. Эта форма напоминает классическую игровую экипировку ФК «КАМАЗ», в которой челнинский клуб играл в 90-е годы прошлого века.



«Фишки» формы – золотые подкладки на воротнике и манжетах футболки, полоса из механизмов-шестерёнок на груди и 100 имён великих татарстанцев (проект Национального музея РТ «100 имён к 100-летию ТАССР»).

Приобрести форму болельщики могут в онлайн-магазине клуба. Стоимость экипировки – 2000 рублей.



Интересно, что одним из первых откликов на запуск продаж футболок онлайн стал комментарий одного из болельщиков «КАМАЗа» из Франции, который поинтересовался на странице клуба в сети «ВКонтакте» о возможности доставки формы за границу.

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