Казанский Кремль: Иск ВЭБ.РФ о введении наблюдения на «Аммонии» устраивает все стороны

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Инициатива госкорпорации ВЭБ.РФ о введении процедуры наблюдения на менделеевском комплексе «Аммоний» устраивает все стороны, поскольку направлена на финансовое оздоровление предприятия. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Намерение о введении процедуры наблюдения принято по совместному решению всех сторон. Цель — обеспечение оздоровления предприятия. Республика Татарстан и основной кредитор в лице ВЭБ.РФ заинтересованы в сохранении предприятия и продолжат работу по привлечению в проект инвестора», — отметила Галимова.

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ ранее обратилась с иском в Арбитражный суд Татарстана о введении процедуры наблюдения на менделеевском комплексе. Как отмечает истец, процедура необходима для сохранения деятельности АО «Аммоний» в переходный период и для восстановления платежеспособности предприятия.

Завод «Аммоний» создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Основными акционерами являются ООО «Татаммоний» (46,4%), ВЭБ (20%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (33,6%).

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