Компания «Челныводоканал» через суд добилась сноса рынка «Восток»

(Набережные Челны, 25 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Компания «Челныводоканал» через суд добилась разрешения на снос рынка «Восток», сообщили в городском суде.

В суде Набережных Челнов рассмотрели иск компании «Челныводоканал» о признании здания рынка «Восток», принадлежащего компании «Челны-Хлеб», самовольной постройкой или обязать собственника вынести трубопровод за пределы торгового центра.

В заявлении истец объяснил, что здание рынка располагается на действующих сетях и в случае порыва у аварийщиков не будет возможности своевременно его ликвидировать, и последствия такого ЧП могут быть серьезными для города.

Суд признал, что здание рынка возведено незаконно и обязал снести его.



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