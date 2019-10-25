(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Аферисты похитили у троих казанцев более полутора миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В первом случае безработной 34-летней жительнице Казани предложили дополнительный заработок. С нее потребовали взнос, и в итоге женщина лишилась 527 тысяч рублей.

Еще в двух случаях неизвестные представились сотрудниками банков. По стандартной схеме, согласно которой счета пользователей якобы оказывались под угрозой, аферисты завладели 500 тысячами рублей 43-летнего машиниста РЖД и 600 тысячами рублей 60-летней пенсионерки.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

МВД Татарстана напоминает о том, что незнакомцам нельзя сообщать реквизиты банковских карт, а сотрудники банка никогда не запросят у вас личную информацию – у них она есть.

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