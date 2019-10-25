Новый эколого-биологический центр для детей в Казани могут построить в 2020 году

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В 2020 году в столице Татарстана может появиться современный эколого-биологический центр для детей. Проектную документацию разрабатывает «Татинвестгражданпроект», сообщается на сайте государственного унитарного предприятия.

Согласно эскизному проекту, утвержденному Управлением архитектуры и градостроительства Казани, центр включает две основные части — оранжерею и лекционный блок, которые будут соединены внутренним двориком с открытым лекторием и видом на дендрарий.

На первом этаже будут располагаться интерактивный музей, медицинский блок, буфет и мастерская, на втором — учебные классы. Отмечается, что с третьего этажа можно будет выйти на благоустроенную кровлю.

Площадь оранжереи составит 350 кв. метров и будет разделена на две климатические зоны: субтропики и тропики.

В ходе работ организуют велопарковку на 50 мест, беседки и другие малые архитектурные формы. Современный центр оборудуют на месте старого здания на улице Космонавтов.

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