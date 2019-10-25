В Казани осудили женщину, которая вонзила полицейскому заколку в голову

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Казани осудили женщину, которая вонзила заколку в голову полицейского, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

35-летняя местная жительница получила четыре года лишения свободы условно и два года испытательного срока по статье «Применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти при исполнении».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 25 мая в парке на улице Дзержинского сотрудник полиции сделал замечание женщине, которая громко ругалась. В ответ она ударила его ногой в пах, после чего выхватила из сумки заколку для волос и вонзила ее ему в голову.

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