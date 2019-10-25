Айдар Салимгараев: Нужно привлекать гражданское общество к решению социальных задач

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин наградили корреспондентов татарстанских СМИ за лучшее освещение деятельности некоммерческих организаций. Награды получили теле- и радиокомпании, газеты и журналисты из Альметьевска, Актаныша, Нижнекамска и Казани.

«Очень важную роль в обществе играют некоммерческие организации, поскольку они решают те вопросы, которые не всегда под силу государству. Иногда нужно вовлекать гражданское общество для решения этих социальных задач», — отметил Салимгараев, добавив, что тема НКО зиждется на публичном обсуждении и публичном разговоре, и люди сами принимают участие в изменении жизни.

Анатолий Фомин подчеркнул, что на данный момент в Татарстане насчитывается более 6 тыс. НКО. По его мнению, средства массовой информации являются основным драйвером освещения деятельности некоммерческих организаций и популяризаторами гражданских инициатив, которые на сегодняшний день есть в республике.

«Власть не всегда доходит до небольших групп населения, например, до тех, кто в числе своих членов семьи имеет онкологических больных или детей с ДЦП. Тех групп, в которых возникают проблемы, связанные с образованием, языковые проблемы, национальные вопросы и т. д.», — прокомментировал председатель Общественной палаты РТ и поблагодарил журналистов за активное участие в конкурсе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.