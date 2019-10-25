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Динара Прокопьева

25 октября 2019, 13:00

Официальная хроника

Минниханов: Самые красивые места в городах закрывают промышленные предприятия

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Официальная хроника

Минниханов: Самые красивые места в городах закрывают промышленные предприятия

Фото: Динара Прокопьева

Задача молодых архитекторов — сделать промзоны украшением городов, считает Президент РТ.

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Промышленные зоны могут стать достойным украшением любого города, если руку к их оформлению приложат талантливые архитекторы. Об этом сказал Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании II Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе.

«Самые красивые места в каждом городе закрывают промышленные предприятия, которые нужно куда-то переместить. Иногда они в таком плачевном состоянии, что не украшают города», — отметил Минниханов. 

Казань не является исключением — в столице Татарстана самые красивые виды на Волгу закрывают очистные сооружения, грузовой порт или пескобаза, перечислил Президент РТ. Примером является Кировский район, где находится «Сантехприбор». 

В своем выступлении на биеннале Рустам Минниханов отметил, что необходимо оказывать поддержку молодым архитекторам. «Мы видим, как нужны такие творческие люди, а их можно найти среди молодежи. Меня вы архитектором уже никак не сделаете, я могу раствор или кирпичи носить, но другое не смогу», — сказал Президент РТ, обратившись к участникам и гостям форума.

«Те люди, которые к нам приехали из регионов, — это сигнал для местных властей, что у них есть такие талантливые архитекторы. Мы прошли выставку проектов, это огромный труд. Конечно, мы должны этих людей поддержать», — заключил Рустам Минниханов.

II Российская молодежная архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе 24 октября и продлится до 26 октября включительно. Ее темой стало переосмысление промышленных пространств. 

Тридцать финалистов из более чем десяти регионов России предложат свое видение территорий завода «Сантехприбор» и портового элеватора в Казани. С их проектами уже ознакомились Президент РТ и глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

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