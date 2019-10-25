«КАМАЗ» сделает свободным вход для болельщиков на матч с одним из лидеров ПФЛ

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Вход на игру «КАМАЗа» против тольяттинского клуба «Акрон», которая станет последним домашним матчем для челнинской команды перед уходом на зимний перерыв в первенстве ПФЛ, будет свободным для болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

«Друзья! Ваша поддержка нужна команде как никогда — матч с ФК „Акрон“ Тольятти обещает стать украшением всего первого этапа чемпионата! В качестве подарка от ФК „КАМАЗ“ вход на заключительный домашний матч этого года будет свободным!» — говорится на официальной странице челнинского клуба во «ВКонтакте».



Начало матча 26 октября в 14.00. Всем тем болельщикам, которые уже купили билеты на эту игру, клуб компенсирует их стоимость клубной атрибутикой или вернет деньги (на усмотрение болельщика).



«КАМАЗ» и «Акрон» являются лидерами зоны «Урал-Приволжье» первенства ПФЛ. Оба клуба набрали по 32 очка после 15 сыгранных туров. При этом у «Акрона» в активе пять побед и одна ничья в шести последних сыгранных мачтах. «КАМАЗ» же последние игры провел не так стабильно: три победы, одна ничья и два поражения.

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