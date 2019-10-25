Уральские мастера предложили Казани отлить памятник Чингизу Айтматову

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Мастера литейного дела с Урала предложили создать памятник Чингизу Айтматову в столице Татарстана, если в городе найдется место для монумента. Об этом на III Международном форуме писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур» сообщил президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин.

Он официально объявил, что если в Казани найдут место для памятника киргизскому писателю, то его установят. «Ждем от вас предложений», — добавил Дубровин.

На сегодняшний день одна из скульптур, которую отлили в Уральском центре монументального искусства, стоит в сквере Айтматова в Москве.

К тому же Иван Дубровин лично вручил бюст Чингиза Айтматова первому Президенту РТ Минтимеру Шаймиеву на форуме «Айтматовские чтения за диалог культур».

«Бюст, который я специально заказал в Москве талантливому скульптору Алексею Чепоненко. И попросил его, прежде чем он начнет лепить бюст, прочитать произведения Айтматова», — отметил спикер.

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