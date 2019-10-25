Минстрой РФ: Молодежная архбиеннале решит проблему нехватки счастья у горожан

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Министр строительства, архитектуры и ЖКХ России Владимир Якушев на открытии II Российской молодежной архитектурной биеннале выразил уверенность в том, что конкурсанты форума — будущее архитектурной элиты всей страны.

Якушев отметил, что, ознакомившись с макетной экспозицией конкурсных концепций и критериями жюри, он знает — каждому из 30 претендентов для победы нужно было показать интересный и неординарный подход к реновации промышленных объектов и прилегающих территорий. Актуальность задач конкурсантов, подчеркнул министр строительства России, в том, что по всей стране таких территорий очень много. Современные города должны такие территории «переработать» под новые требования и критерии времени.

«Это новое интересное мышление (представленные конкурсантами идеи — прим. Т- и). Все, кто принимал участие в конкурсе, — будущее всего архитектурного направления России. А в этом зале, уверен, сейчас находится настоящее и будущее нашей архитектурной элиты», — сказал Владимир Якушев.

Он также напомнил, что меняющиеся города меняют настроение его жителей.

«Когда люди идут по улицам собственного города и видят то, что хотят, настроение их, конечно, другое. И II Российская молодежная архитектурная биеннале — еще один шаг в решении этих проблем», — подытожил министр строительства России.

II Российская молодежная архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе накануне, 24 октября. 30 конкурсантов из 12 регионов России — от Санкт-Петербурга до Махачкалы — должны были представить на суд жюри концепции переосмысления двух промышленных территорий Казани — завода «Сантехприбор» и портового элеватора. Обе территории запланированы, согласно новому генплану Казани, к ревитализации: здесь должны появиться жилые и общественные здания.

Всего на конкурс в этом году поступило более 700 заявок из пяти стран мира. Победителя жюри выберет завтра, 26 октября.

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