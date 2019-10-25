Снежные пики в Киргизии назовут в честь известных личностей Татарстана

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Снежным пикам семитысячников в Киргизии будут давать названия в честь значимых фигур Татарстана. Об этом на III Международном форуме писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур» сообщила вице-президент Фонда имени Чингиза Айтматова Динара Джумабаева.

«Большую часть нашей страны занимают горные массивы. У нас в Республике Киргизия есть несколько семитысячников, один из которых мы назвали в честь Президента России Владимира Путина. Постепенно остальным мы будем присваивать названия в честь значимых фигур именно Татарстана», — сказала Джумабаева.

В Казани сегодня окрылись традиционные Айтматовские чтения. Мероприятие посвящено памяти советского писателя Чингиза Айтматова, который выступал за идею партнерства цивилизаций. Произведения, в которых он ее пропагандировал, переведены на 170 языков народов мира. В этом году мероприятие посетят участники из 20 стран мира.

Форум проходит в Академии наук РТ, где представлена также выставка, посвященная писателю, которая разделена на две части: произведения татарских авторов о Чингизе Айтматове, а вторая часть представлена московскими и киргизскими изданиями советского и российского периодов.

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