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Динара Прокопьева

25 октября 2019, 12:20

Официальная хроника

Минниханову предложили выбрать проект на архбиеннале, который получит спецприз от РТ

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Официальная хроника

Минниханову предложили выбрать проект на архбиеннале, который получит спецприз от РТ

Фото: Динара Прокопьева

Президент Татарстана и глава Минстроя РФ увидели выставку 30 финальных проектов II Российской молодежной архитектурной биеннале.

(Иннополис, 25 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову предложили выбрать проект, который получит специальный приз II Российской молодежной архитектурной биеннале. Вместе с главой Минстроя РФ он ознакомился с 30 лучшими проектами архбюро, которые представили свое видение двух промышленных территорий Казани.

«У нас есть в каждой из категорий два победителя, которых выбирает наше жюри. Итоги мы подводим завтра. У нас будет спецприз Министерства строительства, спецприз Республики Татарстан. Мы в прошлый раз также делали и заказали у всех у них проекты. Для них самое важное получить портфолио», — сказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и предложила Рустаму Минниханову выбрать проект, который получит спецприз РТ.

Она отметила, что финалисты должны не просто показать, как преобразовать заброшенные промышленные территории Казани. Перед ними стояла задача сохранить элементы культурного наследия.

«Эти проекты — не просто игрушка. Мы видим, что они, финалисты, профессионально работают», — добавил Президент РТ Рустам Минниханов.

II Российская молодежная архитектурная биеннале стартовала в Иннополисе 24 октября и продлится до 26 октября включительно. Ее темой стало переосмысление промышленных пространств. Тридцать финалистов из более чем десяти регионов России предложат свое видение территорий завода «Сантехприбор» и портового элеватора в Казани.

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