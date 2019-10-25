(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). У железной дороги в Челнах задержали закладчика со 120 пакетиками амфетамина, сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Сотрудники транспортной полиции на ж/д перегоне Челны – Тихоново задержали 27-летнего мужчину. При себе у злоумышленника нашли 78 полимерных пакетов с голубым кристаллообразным веществом. Дома у задержанного нашли еще 60 таких пакетов.

Экспертиза показала, что изъятые наркотики содержат в себе метилэфедрон – химическое соединение класса амфетаминов, являющееся психостимулятором и эмпатогеном.

По данному факту в Казанском ЛУ МВД России на транспорте возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков. Мужчине светит до двенадцати лет колонии.

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