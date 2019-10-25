Экс-кассиршу «Райффайзенбанка» из Казани обвиняют в серии налетов на ювелирные салоны

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Экс-кассирше «Райффайзенбанка» из Казани предъявили обвинение в серии налетов на ювелирные салоны, сообщает ТАСС.

По их информации, речь идет о разбойных нападениях на ювелирные магазины Санкт-Петербурга, происходивших с 2011 по 2013 год. По мнению следствия, женщина в составе группы разбивала витрины с украшениями и забирала оттуда дорогостоящие товары. Ущерб от действий злоумышленников превысил 20 млн рублей.

Напомним, что 34-летнюю Розу Аглемзянову подозревают также в том, что 2 августа 2009 года она скрылась из Казани с 11 миллионами рублей, которые предварительно похитила из кассы банка, в котором работала. Задержали злоумышленницу лишь спустя десять лет в съемной комнате общежития в Великом Новгороде.

Кроме того, недавно СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлено одно из ограблений ювелирного магазина. На кадрах видно, что в налете участвовала женщина.

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