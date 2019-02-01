Минтимер Шаймиев: Айтматовские чтения позволяют выстроить диалог культур и народов

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Международный форум писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур» позволяют наводить мосты между народами мира. Такую мысль выразил Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев на открытии форума.

«Для нас огромная честь — проводить в Татарстане форум писателей и интеллектуалов. Айтматовские чтения связаны с актуальной задачей — построение диалога культур между народами в целом мире, на сегодня это планетарная задача. Потому что только через мощную мягкую силу мы можем находить общий язык в этом противоречивом мире», — сказал Шаймиев.

«Айтматовские чтения» посвящены памяти советского писателя Чингиза Айтматова, который выступал за идею партнерства цивилизаций. Произведения, в которых он ее пропагандировал, переведены на 170 языков народов мира.

Основная тема форума в этом году — «Человек и культура в эпоху глобальных перемен». Участники из почти 20 стран мира обсудят актуальные проблемы культурной среды общества в контексте формирования личности и концептуальную связь культуры с общими тенденциями глобального развития.

Организаторами III Международного форума писателей и интеллектуалов «Айтматовские чтения за диалог культур» выступает группа стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Форум проходит в Академии наук РТ, где представлена выставка, посвященная писателю. Она разделена на две части: произведения татарских авторов о Чингизе Айтматове, а вторая часть представлена московскими и киргизскими изданиями советского и российского периодов, которые хранятся в Национальной библиотеке РТ.

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