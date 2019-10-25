Песошин будущим танкистам: Уверен, вы будете приумножать традиции казанского училища

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Казанская танковая школа не раз меняла названия, но профессионализм ее выпускников всегда оставался неизменно высоким. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на церемонии вручения дипломов и присуждения офицерских званий выпускникам.

Церемония началась с торжественного марша и выноса флагов России и Татарстана, боевого знамени училища. Поздравив выпускников и преподавателей от Правительства РТ, Алексей Песошин напомнил, что Казанское высшее танковое командное краснознаменное училище имеет глубокие исторические корни. «Менялись названия учебного заведения, но неизменным оставался высокий профессионализм его выпускников», — подчеркнул глава Правительства РТ.

Премьер-министр Татарстана отметил, что система подготовки выпускников направлена на подготовку офицеров, способных организовать боевые действия танковых подразделений. «Здесь вы получили не только военное образование, но и впитали культурные традиции многонационального народа Татарстана. Для некоторых из вас обучение не закончится в стенах этого училища, многие продолжат учебу в академиях вооруженных сил России. Уверен, что вы не забудете годы учебы в Казани, будете поддерживать и приумножать славные традиции училища», — выразил надежду Песошин.

После получения документов о высшем образовании молодые офицеры сняли фуражки и преклонили колени перед знаменем училища.

С окончанием учебы выпускников поздравил и заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенант Владимир Попов. Он зачитал выпускникам поздравления от министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу.

«Профессия защитника Отечества — достойный выбор жизненного пути. За свою многовековую историю Россия вынесла немало жестоких испытаний, и всегда на ее защиту первыми вставали мужественные воины. И в наши дни, когда международный терроризм пытается подорвать прочность единства нашей многонациональной Родины, нынешнее поколение защитников Отечества надежно обеспечивает покой и мирную жизнь наших граждан», — отметил Попов.

Церемония завершилась троекратным «Ура!» недавних курсантов, ставших офицерами, а также салютом. Военный оркестр училища исполнил гимны России и Татарстана.

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