Предприниматели Казани обсудили с Сергеем Мироновым проблему заборов в городе

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Одним из главных вопросов, которые обсудили на первом бизнес-завтраке глава администрации Кировского и Московского районов и предприниматели Казани, стало благоустройство территорий около частных организаций в зимний период. Об этом после встречи сообщил Сергей Миронов корреспонденту ИА «Татар-информ».

«На сегодняшний день они говорили о том, чтобы более внимательно обсудить благоустройство в зимний период, а здесь появляются вопросы на стыке. Во время ремонта дорог появляются заборы, которые мешают клиентам ходить к нашему бизнесу на первые этажи, при этом усложняется вывоз снега — вот эти проблемы мы будем стараться решить межведомственно», — рассказал Миронов.

Беседу с предпринимателями в кафе администрации районов в таком формате глава проводил впервые. Обсудить насущные проблемы и вопросы бизнеса собрались около 20 человек — представители строительного сектора, владельцы парикмахерских, магазина цветов, производители одежды и другие.

Кроме этого, в неформальной обстановке присутствующие подняли темы, связанные с отсутствием парковок около организаций. Всего Миронов выделил для себя около 5 конкретных вопросов, которые взяли в работу.

«Для нас важно находиться с предпринимателями в постоянном диалоге, потому что мир быстро меняется, меняются запросы, для этого мы выбрали такую форму общения, она не новая, но очень эффективная. Очень здорово, что на этой встрече предприниматели знакомятся между собой, у них появляются новые коммуникации, проекты, которые они в дальнейшем реализуют вместе. Все это нацелено на поднятие и развитие интереса к нашей территории», — добавил глава администрации Кировского и Московского районов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Казань приняла самый массовый форум «Мой бизнес», собравший 9 тыс. предпринимателей. Для бизнесменов Набережных Челнов и Альметьевска организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров.

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