Талия Минуллина раскрыла членам клуба лидеров «Эльбрус» секреты успешности Татарстана

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Члены клуба лидеров России «Эльбрус» сегодня посетили Агентство инвестиционного развития Татарстана. Руководитель АИР РТ Талия Минуллина рассказала гостям, чем республика отличается от других российских регионов.

«Почему в Татарстане получается то, что не получается в других субъектах Федерации? Ответ: у нас инновационный Президент, он возглавляет Ассоциацию инновационных регионов России», — сказала Минуллина.

Она добавила, что Рустам Минниханов «очень инновационно мыслит, разрабатывает решения различных проблем, не боится ошибиться и приучает свою команду к тому, что инициатива не наказуема, а поощряется». «Это во многом дает команде возможность проявлять себя, выходить с новыми идеями, которые он всегда выслушивает и собирает по ним экспертное мнение», — убеждена руководитель АИР.

По мнению Минуллиной, Татарстан — достаточно гибкий регион с точки зрения принятия каких-то инновационных нестандартных решений. «Мы делаем все, что раньше никогда не делали, поэтому мы успешны. То есть в республике это можно пилотировать, а затем масштабировать на другие субъекты России», — уточнила она.

Кроме того, руководитель агентства подчеркнула, что «Президент Татарстана много вкладывает в свою команду». Например, министры и главы районов республики прошли стажировку в Сингапуре.

«Было обучение в Канаде, Франции, Китае. Это краткосрочные программы, которые делаются под наши интересы, в основном они оплачиваются из внебюджетных источников и не такие дорогостоящие. Это дает хорошие результаты, потому что команда понимает, куда движется мир, пытается вписать Татарстан в глобальную повестку, поскольку мы позиционируем республику как международную точку входа на российский рынок и стран СНГ», — продолжила она.

«Во многом успех Татарстана в том, что он не только сумел сформировать адекватных руководителей на местах, но и сделать из них команду. У нас есть внутренний корпоративный дух. Мы помогаем друг другу», — заключила Минуллина.

На встрече с главой АИР представители клуба «Эльбрус» смогли задать интересующие их вопросы. Они, в частности, поинтересовались действующими налоговыми льготами в Татарстане, проектами республики, которые получили развитие в других регионах, потребительской способностью населения и миграцией.

Гостям также презентовали экономические, инвестиционные и социальные возможности Татарстана, рассказали об истории республики, традициях и культуре жителей.

Клуб «Эльбрус» объединяет победителей и финалистов конкурса «Лидеры России», который проводится по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Миссия клуба состоит в том, чтобы формировать в нашей стране механизмы ответственного лидерства, создавать эффективную систему взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом в целях созидательного развития страны.

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