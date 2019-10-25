(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В Татарстане соседи спасли двух женщин из горящего дома и сами потушили пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером в Высокогорском районе в селе Шигали загорелся двухэтажный жилой дом. На площади в 12 квадратных метров загорелись натяжные потолки. Прибывших на место огнеборцев встретили хозяева, которые сообщили, что в здании никого нет.

Как выяснилось, соседка вышла в сарай и заметила, как из дома валит густой дым. Женщина схватила огнетушитель и вместе с мужчиной забралась по строительным лесам на второй этаж, откуда они помогли выбраться хозяйкам жилища. После этого при помощи порошкового огнетушителя соседи потушили горящий потолок.

По предварительной причине, возгорание произошло из-за короткого замыкания вследствие нарушения правил монтажа электрооборудования.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.