Минниханов и Якушев обсудили с застройщиками Татарстана переход на эскроу-счета

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минстроя РФ Владимир Якушев провели рабочую встречу с застройщиками в Доме Правительства Татарстана, обсудив переход на проектное финансирование. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«По словам федерального министра, Татарстан является передовой площадкой по реализации многих проектов, а Рустам Нургалиевич уделяет важное личное внимание вопросу перехода на эскроу-счета. Причем не только на региональном уровне, как руководитель субъекта, но и на федеральном уровне, как руководитель рабочей группы Государственного совета России по вопросам развития рынка жилья и формирования комфортной среды», – сказала Галимова.

По ее словам, в республике уже выстроена система прямого взаимодействия власти, застройщиков и банков. «Это позволяет на уровне республики выработать механизмы, помогающие учитывать интересы всех сторон. Поддержка строительного комплекса, а в данном случае в связи с новой системой, – малых и средних компаний, находится в поле особого внимания Президента РТ», – подчеркнула собеседница ИА «Татар-информ».

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