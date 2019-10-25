Росгвардеец в Челнах в свой выходной обезвредил на почте дебошира с пистолетом

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Сотрудник ОМОН в Челнах в свой выходной обезвредил на почте вооруженного пистолетом дебошира, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В свой выходной день сотрудник ОМОН зашел в одно из почтовых отделений города. Его внимание привлек один из посетителей учреждения – пьяный незнакомец вел себя вызывающе. Росгвардеец сделал мужчине замечание, а тот начал в ответ угрожать оружием. Несмотря на то, что сотрудник ОМОН предупредил, что работает в правоохранительных органах, незнакомец направил на него пистолет.

В итоге росгвардейцу пришлось обезвредить злоумышленника. Он обезоружил его, задержал и передал полицейским, прибывшим на место.

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