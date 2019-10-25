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Татар-информ

25 октября 2019, 10:54

Официальная хроника

Татарстан нарастил товарооборот с Турцией и Германией на 60% в I полугодии 2019 года

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Официальная хроника

Татарстан нарастил товарооборот с Турцией и Германией на 60% в I полугодии 2019 года

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ обсудил с иностранными инвесторами реализацию проектов в Татарстане.

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял в Доме Правительства РТ представителей компаний ENKA и Siemens, обсудив реализацию ряда крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с представителями компаний &quot;ЭНКА Иншаат ве санайи А.Ш.&quot; и &quot;Сименс АГ&quot; 

Приветствуя гостей, Рустам Минниханов отметил, что Германия и Турция являются ведущими внешнеэкономическими партнерами Татарстана. Он отметил, что в первом полугодии 2019 года наметился рост товарооборота с этими странами – порядка 60%.

«В ходе встречи представители компании Siemens поблагодарили за создание комфортных условий в регионе для иностранных инвесторов», – отметили в пресс-службе.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с представителями компаний &quot;ЭНКА Иншаат ве санайи А.Ш.&quot; и &quot;Сименс АГ&quot;

Компания Siemens выступает генеральным подрядчиком строительства нового энергоблока на «Нижнекамскнефтехиме» мощностью 495 МВт. Кроме этого Siemens взаимодействует с группой компаний «ТАИФ» по проектам строительства нового этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» и электростанции «Казаньоргсинтез» мощностью 250 МВт.

По данным Татарстанстата, внешнеторговый оборот Татарстана и Турции в январе – июне 2019 года составил 261,6 млн долларов, а с Германией – 774,2 млн долларов.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с представителями компаний &quot;ЭНКА Иншаат ве санайи А.Ш.&quot; и &quot;Сименс АГ&quot;

 

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