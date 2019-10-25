Адвоката осудили в Казани за взятку военкомату, чтобы «отмазать» сына от армии

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Адвоката осудили в Казани за попытку «отмазать» сына от армии, дав взятку в военкомате, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следователи выяснили, что в августе в Елабуге 57-летний адвокат представлял в суде интересы своего сына – он оспаривал решение комиссии о признании последнего не прошедшим военную службу без законных оснований.

Суд частично удовлетворил иск юриста и, чтобы решение не было обжаловано в вышестоящем суде, адвокат решил перестраховаться и обратился в Военный комиссариат РТ, где предложил 25 тысяч рублей, чтобы «решить данный вопрос». Его собеседник обратился в УФСБ, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.

По статье «Дача взятки должностному лицу» адвоката приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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