Источник: Ночной пожар случился на заводе синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима»

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Источник агентства рассказал ИА «Татар-информ» подробности о ночном пожаре в промзоне Нижнекамска.

По его словам, насосная установка горела на территории завода по производству синтетических каучуков «Нижнекамскнефтехима».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в районе двух часов ночи пожарные выехали тушить факельное горение на насосной установке. Возгорание на площади в пять квадратных метров оперативно потушили. На этот раз обошлось без жертв.

Напомним, что 19 апреля на одной из производственных установок также в промзоне Нижнекамска факельный пожар унес жизнь рабочего, еще 16 человек получили различные ожоги, несколько из них являются жителями Башкирии.

9 мая в промзоне снова вспыхнул пожар на площади в 100 квадратных метров – в одном из производственных зданий загорелось разлитое масло.

А 16 сентября на одном из заводов в небо поднялся трехметровый столб огня. Возгорание потушили быстро, пострадавших не было.

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