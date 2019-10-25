Директор детского клуба в Альметьевске рассказала, что малыш не сбегал, а спрятался

(Казань, 25 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Директор детского клуба в Альметьевске рассказала, как их трехлетний воспитанник остался на улице один.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что из детского клуба на улице Ленина сбежал ребенок и никто из воспитателей якобы этого не заметил. Малыша нашла случайная прохожая.

«Под нашим домом работает бейби-клуб. Мы решили проверить, не оттуда ли ребенок. Однако там нам сказали, что все дети на месте. В итоге после звонка они заметили, что ребенка нет на месте. Вышли и забрали его спустя 20-25 минут», – написали пользователи соцсетей.

Однако руководство детского клуба опровергло информацию из соцсетей и заверило, что ребенок находился на улице не больше пяти минут. По словам директора клуба Ольги Зотовой, мальчик решил поиграть и спрятался за дверью.

Воспитатели заметили пропажу малыша сразу – во время пересчета детей после прогулки – и тут же побежали за ним на улицу.

«Очень много в соцсетях преувеличено. Приносим свои искренние извинения родителям малыша и всем, кого затронула эта ситуация. Все сотрудники очень расстроены. Это первый случай за пять лет работы детского клуба», – сказала Ольга Зотова.

По словам директора детского клуба, родители мальчика никаких претензий не имеют и с пониманием отнеслись к ситуации.

«Ребенок ходит к нам не первый год. С его родителями у нас хорошие отношения, они с пониманием отнеслись к ситуации. Всякое бывает, такое может случиться с каждым», – рассказала агентству директор детского клуба.

Зотова добавила, что с сотрудниками было проведено внеплановое совещание по безопасности и недопущению подобных нарушений. Те, кто допустил халатность, были наказаны.

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