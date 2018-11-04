Мэтры российского фэнтези проведут мастер-классы на «Зилантконе» в Казани

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). В рамках 29-го Международного конвента фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» в Казани с 1 по 4 ноября мэтры российского фэнтези и фантастики, современные писатели и поэты проведут семинары и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба конвента.

«Литературное направление конвента „Зиланткон“ объединяет любителей современной прозы и поэзии, фантастики и толкинистики. Среди мероприятий — основы нейминга, мастер-классы по поэзии и прозе, творческие вечера, презентации новых книг», — говорится в сообщении.

Поэт и журналист Анна «Лемерт» Долгарева приедет на «Зиланткон» с поэтическим концертом и двухдневным мастер-классом для начинающих поэтов. Лемерт — автор книг «Время ждать», «Хроники внутреннего сгорания», «Из осажденного десятилетия», «Уезжают навсегда».

Двухдневный семинар для начинающих прозаиков проведут писатель, лауреат «Большого Зиланта — 2004» Дмитрий Скирюк и писатель, лауреат «Большого Зиланта — 2005» Александр Белаш.

Также на конвент приедут российские писатели, авторы книг в жанре фэнтези Вера Камша, Элеонора и Сергей Раткевичи. В рамках литературного направления также пройдет презентация романа Дмитрия Линдера «Последняя стрела».

На мастер-классах для новичков именитые писатели расскажут о том, как писать легко и с юмором, как делать стереотипные сюжетные ходы и персонажей неожиданными и непохожими друг на друга, как надо писать и издавать книги.

Творчество Толкина представлено академической «Традиционной толкинистикой» и демократичным «Каминным залом», участники которого изучат карты мира Средиземья, станцуют при дворе эльфийского короля, сыграют в тематические «настолки».

На площадке ролевых игр пройдут мероприятия, обучающие созданию игр для работы и развлечения, курсы актерского мастерства.

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