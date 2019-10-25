Владельцы сети аптек «Ригла» планируют в Татарстане строительство логоцентра

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Фармацевтический холдинг «Протек» планирует строительство в Татарстане логистического комплекса для поставки лекарств в медучреждения и аптеки. Проект обсудили сегодня в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель генерального директора ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» Андрей Ванин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В данное время компания “Протек” рассматривает возможности для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительство логистического комплекса – на территории республики», – отметили в пресс-службе.

Во время переговоров также было отмечено, что «Протек» активно развивает в регионах розничную сеть под брендом «Ригла».

«Протек» — одна из крупнейших в РФ фармацевтических компаний, работающая во всех сегментах отрасли: дистрибьюции, аптечной торговле и производстве. В 2018 году консолидированная выручка составила 251,7 млрд рублей по МСФО.

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