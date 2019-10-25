В Минсельхозе Татарстана раскрыли секрет, где в Казани купить самую недорогую гречку

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Повышение цен на гречневую крупу не планируется, на сельскохозяйственных ярмарках эта крупа продается по ценам ниже, чем в магазинах. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«На прошедшей неделе был отмечен ряд сообщений в средствах массовой информации о росте цен на гречневую крупу. Минсельхозпрод РТ напоминает, что крупа реализуется на ярмарках по цене в 30 рублей за килограмм. Повышение цен не планируется. Имеющиеся запасы позволяют это обеспечить», – отметили в министерстве.

Осенние сельхозярмарки начали работу в Казани 14 сентября и будут проводиться каждые выходные до Нового года. Ассортимент на рынках составлен с учетом потребностей жителей. Например, на прошлой ярмарке на Ямашева можно было купить свежую малину, выращенную фермером из Кайбицкого района. На проспекте Победы продавались шампиньоны из Зеленодольска, а в Агропарке можно было купить живых кур, гусей и кроликов для разведения.

По итогам уже прошедших 6 осенних ярмарок 2019 года в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольске было продано товаров на 646,4 млн рублей. Горожане купили около 960 тонн мяса, а также 238,5 тонны молока, 410,5 тонны муки и 508,7 тонны сахарного песка.

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