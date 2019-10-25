Елабужанина осудили за нападение с ножом на бабушку, у которой он украл еду и вино

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Елабужанина осудили за вооруженное нападение на пожилую женщину, у которой он украл еду и вино, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что в апреле 36-летний пьяный мужчина ворвался в незапертую квартиру 80-летней пенсионерки. Он повалил ее на диван и, угрожая ножом, стал требовать денег. При этом нападавший ранил ее в кисть.

Денег у женщины не нашлось, тогда злоумышленник украл из ее холодильника продукты и вино, после чего ретировался.

Преступника вскоре задержали. Как выяснилось, на счету мужчины было пять непогашенных судимостей за грабеж, угон, кражу и убийство.

Суд отправил его в исправительную колонию особого режима на девять лет.

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