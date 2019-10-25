ВНИИ труда: В будущем останутся востребованными кондитеры, учителя и бармены

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Эксперты ВНИИ труда назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в будущем. Об этом сообщает RT.

Без работы не останутся представители массовых профессий, таких как бухгалтер, врач, учитель, повар, бармен, кондитер, а также рабочие с квалификацией. Потребность в них не исчезнет как минимум в ближайшие 5 — 10 лет.

Останутся актуальны и дефицитные профессии. Это, например, инженер-химик, менеджер контроля качества биотехнологического производства, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств или электромонтер оперативно-выездной бригады.

В будущем необходимы будут и начальники. Не стоит переживать за работу, к примеру, начальнику смены электростанции или специалисту в области управления фармацевтической деятельностью.

Все более востребованными становятся новые профессии, которые появляются во время технологического прогресса. Речь идет о специалистах по большим данным и облачным приложениям и других.

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