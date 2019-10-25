Из-за аварии с горящей фурой на М7 в Татарстане перекрыто движение по двум полосам

(Казань, 25 октября, «Татар-информ»). Из-за аварии с горящей фурой на трассе М7 в Татарстане перекрыто движение по двум полосам, сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Две полосы из четырех из-за ДТП на 955-м километре трассы Казань – Уфа сейчас перекрыты. На месте работают дорожные службы, сотрудники ГИБДД и МЧС. После того, как поврежденные транспортные средства отбуксируют с дороги, движение будет восстановлено.

Волго-Вятскуправтодор просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что у «Зеленой парковки» столкнулись фура и легковушка. Большегруз загорелся, а легковой автомобиль оказался полностью разбит. Подробности уточняются.

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